الراقص الهندي جانيش آتشاريا يفقد 98 كيلوجراما من وزنه خلال 3 سنوات

شارك الفنان الهندي أكشاي كومار، مقطعًا ترويجيًا من أحد أفلامه يظهر به الراقص الهندي الشهير جانيش آتشاريا بمظهر أنيق فاقدًا للكثير من الوزن.

تفاصيل رحلة جانيش آتشاريا مع فقدان وزنه

تميز الراقص الهندي ومصمم الاستعراضات لأفلام بوليوود، جانيش آتشاريا بخفة الحركة التي تظهر بوضوح خلال أداء الرقصات في أفلام السينما الهندية، ولعل من أبرزها فيلم «ABCD».

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي نشره الفنان الهندي أكشاي كومار، معجبين بها، والبعض الآخر عبر عن إعجابه بمظهر الراقص الهندي الجديد بعد فقدان وزنه.

وفقد الراقص الهندي جانيش آتشاريا 98 كيلوجرامًا من وزنه، وسبقه في رحلة إنقاص الوزن الكثير من نجوم بوليود، مثل فاردين خان، وسارة علي خان، وعدنان سامي، وبومي بيدنيكار على سبيل المثال لا الحصر.

وانضم أيضًا إلى محاربي السمنة الراقص الهندي جانيش آتشاريا، وشارك من قبل بحلقة من برنامج «The Kapil Sharma Show»، وهو أحد برامج «التوك شو» الهندية الشهيرة، وكان الظهور الأول له بعد فقدانه للوزن وفاجئ جميع المشاهدين.

نظام غذائي في 3 أعوام

كان وزن جانيش آتشاريا، وصل إلى 200 كيلو جرام في عام 2017، واستغرقت رحلته مع فقدان الوزن أكثر من ثلاث أعوام والآن وزنه 102 كيلوجرام، كما أعلن خلال ظهوره في البرنامج التليفزيوني الهندي.

وصرح آتشاريا، بأن الرحلة لم تكن سهلة مطلقًا، وانه استعان بالنظام الغذائي، وكان يعاني كثيرًا لأنه كان محب للطعام، بجانب التمارين الرياضية، مؤكدًا أن الرحلة كانت شاقة و كان الروتين يشعره بالملل، لكن الدافع والحافز أن يصبح بشكل أفضل، وأن يكون بصحة أفضل هو أكبر دافع له لاستمرار.