ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة: جمع مليون و200 ألف جنيه بزعم توظيفها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين مقيمين بالقاهرة بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية، تبين صحة الواقعة، وقيام «صاحب محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية» بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون و200 ألف جنيه من المُبلغين.

التحريات: المتهم توقف عن سداد أصول المبالغ للمواطنين

أفادت التحريات أن المتهم توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية وقام بالإختفاء والهروب، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة» بالتقدم لمسئولى أحد البنوك طالبة الحصول على قرض شخصي، ومن ضمن المستندات المقدمة منها خطاب مزور منسوب صدوره لإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بإسمها يفيد بأنها مديرة المشتريات بتلك الشركة "على خلاف الحقيقة" ، وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة ، وقيامها بتزوير الخطاب المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" ، وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنها.

جهود الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بالغربية بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره للعمل بالخارج وعدم إلتزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المسئولة عن أحد المعاهد للدراسات الدولية بدون ترخيص- مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج متخذة من مقر المعهد المشار إليه، وكراً لممارسة نشاطها المؤثم فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج وعدم إلتزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبتفتيش مقر المعهد المشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادة منسوب صدورها للمعهد بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم الدورات التدريبية الخاصة بالعمل بالخارج – العديد من الكشوف بأسماء مختلفة راغبى السفر بالخارج – عدد من دفاتر تحصيل نقدية بإجمالى مبالغ مالية ) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .