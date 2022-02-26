انطلاق برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال بجامعة كفر الشيخ  

انطلق برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، الذي تنفذه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

تحدث في اللقاء الدكتور ماجد غنيمة، مستشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشيماء الشيخ، مسئول «كريتيفا» المنوفية، وأيمن النحاس، مستشار أعمال، وأحمد بسطاوي، مدير عام ، ومحمد عادل، مدرب التعليم من أجل التوظيف، ويوسف العقاري، صاحب المدونة الصوتية «خمسة بيزنس».

يأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ، الذي يهتم بنشر ثقافة ريادة الأعمال، ووضع حلقات تواصل بين الموهوبين من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، منذ إنشائه في العام الماضي.

«دسوقي»: اللقاء التثقيفي لريادة الأعمال والابتكار يهدف لاكتشاف الموهوبين

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن اللقاء التثقيفي لريادة الأعمال والابتكار يدعم ريادة الأعمال والطلاب المبتكرين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين، مشيراً إلى دعم ريادة الأعمال والطلاب المبتكرين من أبناء الجامعة.

تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتسويق

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن استراتيجية إدارة الجامعة تعمل على اكتشاف المبتكرين والنوابغ، وتشجيع رواد الأعمال، والسعي لزيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال من أبناء الجامعة، لتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

الفرق بين الابتكارات وريادة الأعمال

وأوضح «دسوقي» أن اللقاء شهد استعراض إنجازات وتحديات ريادة الأعمال بالجامعة، وإلقاء محاضرات لعدد من رواد الأعمال الحاليين، لنقل خبراتهم للحضور، وإيضاح الفرق بين الابتكارات وريادة الأعمال، وكيفية الوصول للجهات الممولة لكليهما، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللقاء شهد جلسات استماع لعدد من الابتكارات بجامعة كفر الشيخ، كما استعرض المهندس المدير التنفيذي لشركة «تكني»، جولات الشركة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال.