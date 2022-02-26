محافظ الغربية يشهد حفل ختام مسابقة أوائل الطلاب بالمركز الثقافي

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، بالمركز الثقافي في مدينة طنطا، الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلاب، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع حزب «مستقبل وطن»، في 10 إدارات تعليمية، وذلك بحضور النائب محمد عريبي، أمين عام الحزب، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي جعل التعليم أحد أهم أركان الجمهورية الجديدة، متخذاً من بناء الإنسان وتنميته هدفاً تعمل من أجله كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية.

محافظ الغربية: المسابقات لا تقل أهمية عن الدراسة

وأشار المحافظ إلى أن المسابقات والأنشطة لا تقل أهمية عن الدراسة داخل الفصول، فهي عامل رئيسي في دعم المنظومة بأكملها، موجهاً الشكر لجميع القائمين على تنظيم المسابقة، مطالباً مديرية التربية والتعليم بتكثيف الأنشطة سواء خلال العام الدراسي أو في الإجازة الصيفية.

كما أكد «رحمي»، خلال كلمته، أن محافظة الغربية عامرة بمواهب أبنائها، التي تستحق الاهتمام والرعاية، مقدماً مدرسة «سنباط» الثانوية والفائزة بكأس «العباقرة»، مثلاً يحتذى به بين مدارس المحافظة، والتي شهدت بدورها في الفترة الأخيرة، أعمال توسعة وتطوير شاملة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«رحمي» يطالب المدارس الفائزة ببذل مزيد من الجهد

وطالب «رحمي» الفرق الفائزة، وهي مدرسة «الفنان محمد فوزي» بإدارة قطور التعليمية، عن المرحلة الابتدائية، ومدرسة «الفردوس» الخاصة بإدارة قطور، عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة «حبيب الثانوية» بإدارة سمنود، عن المرحلة الثانوية، ببذل المزيد من الجهد والحصول على المراكز الأولى في التصفية على مستوى الجمهورية.

«عريبي»: المسابقة في إطار اهتمام حزب «مستقبل وطن» بالعملية التعليمية

ومن جانبه، أكد النائب محمد عريبي، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، خلال كلمته، أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام الحزب بالعملية التعليمية، حيث تم توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وحزب «مستقبل وطن»، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، موجهاً الشكر لكافة القائمين على المسابقة وإلى محافظ الغربية على رعايته للمسابقة وتشريفه للحفل الختامي.

وكيل تعليم الغربية: الكشف عن النوابغ والموهوبين

وخلال كلمته، أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن احتفال اليوم بالفائزين في المرحلة الثالثة، التي بدأت بالتصفية بين 10 مدارس ممثلة للإدارات العشر، والفائز من كل مرحلة، ثم التصفية الثانية بين 4 مدارس في كل مرحلة، والتصفية الثالثة والأخيرة بين مدرستين في كل مرحلة، وكانت النتيجة إعلان المدارس والإدارات الفائزة بالمركز الأول والمؤهلة للتصفيات على مستوى الجمهورية، إنما يأتي في إطار تضافر جهود وزارة التربية والتعليم والحزب في سبيل الكشف عن النوابغ والموهوبين من أبنائنا الطلاب، وتنمية القدرة التنافسية لديهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الريادة في كافة المسابقات.

واختتم اللقاء بتكريم القائمين على المسابقة و58 طالباً وطالبة فائزين بالمراكز الأولى والثانية في المراحل التعليمية الثلاثة، كما أهدى النائب محمد عريبي درع الحزب إلى محافظ الغربية ووكيل وزارة التربية والتعليم.