تحت قبة «البرلمان».. قرار رئاسى بتعيينه بـ«الشيوخ».. و«عبدالرازق»: رمز مخلص

فى أكتوبر 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتعيين الكاتب الصحفى محمود الكردوسى، نائباً بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين، وجاء اختياره ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، ولم يكن اسماً لامعاً فى عالم الصحافة فحسب، لكنه ورقة من الأوراق المهمة والمؤثّرة على مدار مشوار طويل فى ذخيرة هذا الوطن، لا سيما خلال الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد بين 25 يناير و30 يونيو وما بعدهما، وخلال هذه السنوات الصعبة، مكث «الكردوسى»، داخل محرابه ممسكاً بورق الدشت وأقلامه البسيطة، وبجواره كوب الشاى، يكتب ويعبر ويفيض بمشاعر عن الوطن، والانتماء إليه.

تم اختيار «الكردوسى» عضواً معيناً فى مجلس الشيوخ، ضمن قامات وشخصيات أرادت بها القيادة السياسية تفعيل أداء الغرفة الثانية للبرلمان، ورغم فرحته بهذا الاختيار، فإن حيرته زادت فى ما سيقدمه تحت قبة البرلمان لهذا الوطن العظيم، إلا أن المرض لم يمهله كثيراً من الوقت، فلم يتغلب على محنته هذه المرة.

وبعد نبأ وفاته أمس الأول، نعاه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى بيانه، قائلاً: «الفقيد أفنى حياته فى خدمة الوطن»، مشيراً إلى أننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة، والذى أفنى ما يقرب من 40 عاماً من حياته فى الدفاع عن بلده، واضعاً مصلحتها فوق أى اعتبار، وأنه كان إعلامياً بارزاً ورجلاً وطنياً من طراز فريد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان.

وبوفاة الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود الكردوسى يصبح مقعده خالياً لحين إخطار وزارة الداخلية لمجلس الشيوخ بوفاة المغفور له، وخلو مقعده.