المطبخ العراقي يشبه المصري والمسميات مختلفة: الفينو «صمون» والشاورما «كص»

المطبخ العراقي مشابه لنظيره المصري في العديد من الأكلات الشعبية والسريعة، وعلى الرغم من اختلاف أسماء هذه الأكلات وطريقة طهيها وفقا لكل بلد، لكن تبقي أساس هذه الأطعمة واحدا.

يحكي أحمد السواح، شيف عراقي يعمل في طور سيناء في أحد المطاعم المتخصصة في المندي وتقدم أكلات عراقية، إن العراقيين مثل المصريين أصحاب ابتكارات في كل المجالات وهناك تشابه كبير بين المصريين والعراقيين في الأطعمة المفضلة، وإن كانت المسميات مختلفة من مكان إلى آخر، لكن الطعام يظل واحدا.

الصمون العراقي

يقول «السواح» لـ«الوطن»، إن الصمون العراقي يشبه العيش الفينو المصري، هو مكون من العجينة نفسها، لكن الشكل والطريقة مختلفين، موضحاً أن الصمون يحتاج إلى طريقة معينة في التقطيع والتسوية.

وأشار إلي أن الصمون يتكون من دقيق وخميرة ومياه فقط، ويحتاج إلى وقت من أجل التخمر، حتى تصبح العجينة قابلة للتقطيع والتجهيز، ويستغرق ذلك نحو نصف ساعة حتى تكون العجينة جاهزة بالفعل.

وتابع «السواح»، أنه يتم تقطيع الصمون بشكل مستطيل ويصبح في نهاية كل طرف مثلث حتى يسهل فتحه وتجهيزه من أجل حشوه بأي نوع من الطعام، موضحا أن هذا هو الخبز موجود في كل بيت عراقي مع العيش الذي يطلق عليه «تميس».

وأضاف أن الصمون يحتاج إلى فرن غاز أو كهربائي، ويفضل فرن حراري للتسوية ويستغرق بالفرن أقل من دقيقتين ليصبح أحمر من أعلى وذو طعم خاص.

الكص شاورما عراقية

يحكي محمد العراقي صاحب مطعم المندي بطور سيناء، إن الكص العراقي هي المعروفة في مصر باسم الشاورما، وهي تختلف من بلد إلى آخر في الطعم، لكن الشكل واحد، موضحا أن الكص يصنع حشوها من اللحم أو الدجاج والفرق بين السوري والعراقي كبير، إذ يعتمد الكص السوري أو المصري علي التوابل دون الاهتمام بأهمية اللحم البلدي، أما الكص العراقي يعتمد علي اللحوم البلدية والدجاج البلدي والقليل من التوابل، من أجل الحفاظ علي طعم اللحم أو الدجاج لأن التوابل تؤدي إلى تغير الطعم.

وقال «محمد»، إن ساندوتش الكص بـ40 جنيها وهو يشبع فرد كبير لأن وزنه يصل إلي أكثر من 400 جرام بعد إضافة اللحوم أو الدجاج والتومية والسلطة.