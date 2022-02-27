تعيين 365 شابا وصرف 707 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عيّنت 365 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغبين في العمل منهم 13 «قادرون باختلاف»، وتوفير 240 فرصة عمل، فضلا عن إسقاط 706 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، إنّ ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية، مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أنّ البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

إنجازات يناير

تلقي الوزير تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية، عما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى صرف 108 آلاف جنيه لـ41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و33 ألفا و100 جنيه رعاية صحية لـ12 عاملا، فضلا عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ722 عاملا بإجمالي 361 ألف جنيه، واستخراج وثائق تأمين تكافلي لـ3421 عاملا من المسجلين بإجمالي 205 آلاف و260 جنيها، ليصل إجمالي ما تم صرفه 707 آلاف و360 جنيها لـ4196 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 209 منشآت «دوري نهاري» وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 170 منشأة أخرى، وبحث شكويين عماليتين، وعقد ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فجرى التفتيش على 46 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.

تسوية شكاوى العمال

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية، جرى تسوية 4 منها وديا، وإحالة شكويين للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، وتبقت 5 منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 284 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ267 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، بدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال، لـ9 متدربات ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».