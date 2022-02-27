المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا: وقعنا الكشف على 33.5 مليون طالب

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، إنّ المسح يتم في جميع مدارس الجمهورية سواء حكومي أو خاص أو تجريبي، بهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية وتحويلها للعيادات، ووضع برنامج علاجي متكامل، متابعا: «المسابقة بدأت مع بداية العام الدراسي، وحتى الآن فحصنا أكثر من 9.5 مليون طالب في الحضر والريف».

الحملة تستهدف فحص 15 مليون طالب

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية DMC، أنّه ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2019، أُجريت 33.5 مليون عملية فحص خلال 4 سنوات، والمستهدف حاليا تحقيق 15 مليون عملية فحص خلال العام الدراسي الحالي.

سمير: 2400 طبيب يشارك حاليا في المبادرة

وأوضح منسق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، أنّ هناك 2400 طبيب يشارك في المبادرة حاليا بقطاعي الريف والحضر، ويتم التنسيق المسبق بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، مضيفا: «أكثر الحاجات اللي بنلاقيها الأنيميا، ولكن المؤشرات اتحسنت المرة دي كتير بسبب التغذية الصحية والوجبات المدرسية».

وأكد سمير، أنّ الوجبات الغذائية التي تصل للطالب تكون بناءً على المحددات الصحية التي وجدناها لديه بعد إجراء الكشف، مضيفا: «في لجنة من معهد القومي للتغذية حطت النماذج المختلفة من الوجبات المدرسية، عشان تكون سهلة التداول والتخزين وتوصل للطالب احتياجاته الغذائية يوميا».