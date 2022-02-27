خريطة فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات بالغردقة غدا للصيانة

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم، فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وهي فيلات أبو النصر ومخبز أبو حتة وحماية الشواطئ والتعاونيات بمنطقة الأحياء بالغردقة، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء.

وارجع المركز انقطاع التيار إلى إجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

تداول 1515 طن بضائع بمواني البحر الأحمر

في سياق آخر، شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 1515 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و491 شاحنة، و71 سيارة ملاكي.

وبحسب بيان للهيئة، شملت حركة الصادرات تداول 604 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و224 شاحنة، و10 سيارت ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 911 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و267 شاحنة، و61 سيارة ملاكي، فيما تتواجد 10 سفن على أصفة المواني.

ميناء سفاجا يستقبل 106 شاحنات

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 106 شاحنات، و50 سيارة ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 95 شاحنة، و8 سيارات ملاكي، وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و9 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 100 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 487 طن بضائع عامة و 424 طن بضائع متنوعة ترانزيت الي ليبيا و 3 ملاكي وتصدير 27 شاحنة بحمولة 604 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.