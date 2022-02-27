محاكمة متهم بقتل زوجته بالخصوص.. ووالدها: طلبت منه علبة لبن (فيديو)

نظرت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد، وأمانة سر محمد جمال طايل، جلسة محاكمة عامل بقتل زوجته بسبب الخلافات الزوجية، حيث طعنها عدة طعنات قاتلة عندما طالبته بشراء مستلزمات لطفلتيه التوأم الرضيعتين، فهاج وقتلها داخل شقتهما بالخصوص.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لرصد كواليس المحاكمة، والتقت والد المجني عليه ضحية زوجها بالخصوص آية علي عامر، ومحاميها سيد القصاص، حيث طالبا بالقصاص العادل، وأكدا أن المحكمة نظرت القضية، وأيقنت عدم إصابة المتهم بأي أمراض نفسية كما ادعى في التحقيقات.

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والد المجني عليها: لم أوافق علي زيجتهما

وقال علي عامر، والد المجني عليها، إنه لم يكن موافقا علي زيجة ابنته من هذا المتهم، وكان يتوقع أن تنتهي بمصيبة، مشيرا إلى أن المتهم تزوج ابنته بعد إلحاح، وبعد فترة بدأت المشاكل وتفاقمت بعد أن أنجبت ابنته ابنتين توأم، فزادت المصاريف عليها.

وذكر الوالد، أن زوج ابنته لم يكن ينفق على المنزل، وكان يساعدها، وعندما طالبت ابنته زوجها بمصروفات الطفلتين وشراء اللبن الصناعي لهما ثار وهاج وماج وقتلها.

وأضاف الأب، أن ابنته كانت طيبة ولم تكن تؤذي أحدا، مشيرًا إلى أنها تزوجت المتهم بغير رضاه، بعد أن ضغطت عليه زوجته وابنته التي كانت تحبه، وبعد ضغوط كبيرة تزوجت المتهم، وحينها أخبرتها بأنها ستعاني معه لأنه لم يكن يراه يليق بها، وكان هناك فارق كبير في المستوى العلمي والمادي، حيث أنها خريجة حاسبات ومعلومات والمتهم كان «مزور شهادة تعليمية»، على حد تعبيره.

وأضاف الأب، أنه قبل الحادث بأيام أخبرت ابنتي والدتها أنها خائفة على حياتها من المتهم، خاصة أن معاملته لها تغيرت في الفترة الأخيرة، وكان يعتدي عليها دائمًا بالضرب، بسبب عدم إنفاقه عليها، وعلى طفلتيه التوأم والبالغ عمرهما شهرين فقط.

وأوضح والد الضحية، أن ابنته كانت تأخذ أموالا من والدتها بدون علمه للإنفاق على نفسها هي وأطفالها، وعندما منعت عنها والدتها المصروف استشاط المتهم غيظًا، وفي يوم الحادث طلبت منه ابنتي أموالًا من أجل إطعام بنتيها، فنشبت بينهما مشادة أحضر المتهم عل إثرها السكين من المطبخ وسدد لها 36 طعنة حتى فارقت الحياة.

محامي المجني عليها: طالبنا المحكمة بإعدام المتهم

وقال سيد القصاص، محامي المجني عليها، إنه طالب المحكمة في مرافعته بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، مشيرا إلى أن المحكمة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشف تقرير الطب النفسي عن المتهم أنه كان بكامل وعيه خلال ارتكاب الجريمة.

وكان المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، أحال المتهم منصور صبحي منصور، 29 سنة، عامل، لمحكمة الجنايات، لأنه قتل المجني عليها آية علي محمود عامر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسابقة الخلاف بينهما.

وبحسب أوراق القضية، أعد المتهم لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات وانهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة بجسدها، قاصدا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.