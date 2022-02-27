تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته بالخصوص بسبب «علبة لبن» لمايو المقبل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته بمدينة الخصوص، بسبب الخلافات الزوجية، إلى دور الانعقاد في شهر مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات في الواقعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد، وأمانة سر محمد جمال طايل.

والد المجني عليها يطالب بالقصاص

وقال علي عامر والد المجني عليها، إن ابنته المجني عليها كانت طيبة ولم تكن تؤذي أحدا، مشيرًا إلى أنها تزوجت المتهم بغير رضاه، بعد أن ضغطت عليه زوجته وابنته التي كانت تحبه، وبعد ضغوط كبيرة تم الزواج، وحينها أخبرها بأنها ستعاني مع زوجها لأنه لم يكن يرى أنه يليق بها، إذ كان هناك فارق كبير في المستوى العلمي والمادي.

فيما طالب محامي المجني عليها سيد القصاص، في مرافعته، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام.

وذكر، أن المحكمة وجهت للمتهم تهمة القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشف تقرير الطب النفسي عن المتهم أنه كان بكامل وعيه خلال إرتكاب الجريمة.

قتل بسبب علبة لبن

وكانت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية قد شهدت واقعة مأساوية، عندما قام عامل بقتل زوجته بعدة طعنات باستخدام سكين بسبب طلبها للطعام لها ولأطفالهما.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بلاغا من الأهالي، بشارع على النجار، مفاده مقتل فتاة تدعى آية علي، 25 سنة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها بسبب طلبها طعام لها ولطفلتيها الرضعتين، قام على إثرها باستلال سلاح أبيض سكين وطعنها حتى الموت.