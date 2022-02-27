سعر ومواصفات oppo pad 2022.. يتمتع بـ8 مزايا

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن سلسة Oppo Pad، وتقدم فئة جديدة من منتجات أوبو تعمل بنظام أندرويد، بمواصفات متطورة وتصميم مميز مناسب للجميع، بحسب ما أعلنه موقع gsmarena.

سعر ومواصفات oppo pad 2022

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر ومواصفات oppo pad 2022:

1 - شاشة عرض من نوع LTPS LCD بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم الشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10.

وزن oppo pad 2022 نحو 507 جرامات

2 - صميم متميز بإطار معدني وظهر زجاجي مصنفر، ويبلغ سمكه 6.99 ملميتر، ويبلغ وزن الجهاز 507 جرامات، ويمكنك الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بها عبر قلم ذكي اختياري من أوبو.

3 - كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في الإطار الجانبي للجهاز، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وتم تجهيزه بمكبرات صوت رباعية مع دعم Dolby Atmos وشهادة الصوت Hi-Res.

4 - معالج تابلت أوبو كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم ColorOS for Pad التي تستند إلى ColorOS 12، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

oppo pad 2022 ببطارية 8360 مللي أمبير

5 - بطارية بقوة 8360 مللي أمبير تعمل مع تقنية الشاحن السريع بقدرة 33 وات، ويمتاز الجهاز بميزة تعدد الشاشات ليتوافق مع بعض هواتف الشركة مع عمليات نقل سريعة للملفات ونسخ الهاتف على شاشة الجهاز اللوحي.

6 - تم طرح التابلت بلوحة مفاتيح خارجية لتسهيل عملية الكتابة كما في الحواسب المحمولة، ومنفذ USB -C، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر للسماعة الرأس، ويدعم القلم الذكي 4096 مستوى من حساسية الضغط.

7- يمكن أن يتم تعليقه على الجهاز اللوحي وشحنه بشحن كامل يدوم حتى 13 ساعة.

مبيعات oppo pad 2022 بالصين تبدأ 3 مارس

8- جاء تابلت أوبو باللونين الأسود والأرجواني، بسعر 363 دولارا (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت، وتباع لوحة المفاتيح والقلم الذكي بشكل منفصل، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز بالصين في 3 مارس المقبل.