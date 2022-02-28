سفير مصر في كييف: الحالة الصحية للمصاب لم تتجاوز مرحلة الخطر

قال السفير أيمن الجمال، سفير مصر في كييف، إن الوضع في أوكرانيا ليس مستقرا أو واضحا، لأن الهجوم يتم من محاور وأطراف مختلفة، وبالتالي فإن هناك صعوبة بشأن تحديد الجهات التي يمكن تأمينها، لافتًا إلى أن المصري المصاب في أوكرانيا لم يتجاوز مرحلة الخطر لأنه تلقى إصابتين قويتين.

وأضاف الجمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر: «بعد أول يومين اتضحت الصورة بشكل أكبر وأصبحنا قادرين على تقدير موقف أكثر دقة يفي الخطورة ومداها على إمكانيات إجلاء المواطنين من أوكرانيا، الحياة مأساوية، والحياة الطبيعية توقفت تماما والمحال التجارية في كييف لا تعمل إلا في مناطق بسيطة».

وتابع سفير مصر في كييف: «بالتنسيق مع الجالية المصرية قمنا بإعداد قاعدة بيانات لكل المصريين الموجودين استباقا لهذه الأزمة وعيننا في كل مدينة ممثلا حتى يتواصل معنا وهو ما أفادنا كثيرا وجعلنا قادرين على التحرك بسرعة أكبر للوصول إلى الطلاب وأي مكان تعرض لمشكلة».

المصريون موجودون في 3 مناطق بأوكرانيا

وأردف، أنه جرى تحديد 3 مناطق وهي الغرب والوسط والشرق لتواجد المصريين، وكانت الشرق الأكثر صعوبة وتم التنبيه على الطلاب بالبقاء في أماكنهم لتخطي أول موجة من الاضطرابات، أما المنطقة الغربية فكانت الأكثر هدوءًا، ونصحت السفارة المقيمين هناك بالتوجه إلى الحدود، وهو ما واجه مشكلة كبيرة لأن الدول التي تتصل مع أوكرانيا بالحدود تغيَّرت قراراتها بشكل مستمر.

التواصل مع سفرائنا في الخارج

وأشار، إلى أنه نسق مع سفراء مصر في بولندا ورومانيا ثم سلوفاكيا والمجر، وتم توفير أرقام طوارئ حتى يتجه المصريون إلى الحدود مع هذه الدول وعندها يتم إبلاغ السفارة المعنية التي ترسل مذكرة إلى حرس الحدود عن طريق وزارة الخارجية لتسهيل عملية دخول المصريين إلى الدول المجاورة.

وواصل: «فوجئنا بأن هناك مشكلة من ناحية الحدود الأوكرانية، وهي أن الحرس الحدود الأوكراني لم يتم إبلاغه بالتعليمات الجديدة لهذه الحدود وهو ما جعل الدولة المصرية تقوم بجهود متوازية وتم إصدار تعليمات جديدة لكل وحدات الحرس الحدود تسمح للمصريين بالعبور».

التواصل مع المواطن المصاب كان صعبا للغاية

وحول المواطن المصري المصاب، قال: «التواصل معه شخصيا كان أمرا صعبا لأنه كان يتلقى العلاج في العناية المركزة، وتواصلنا مع زوجته وطمأنتنا على حالته الصحية، وتواصلنا معها على مدار اليوم لأكثر من مرة، وتواصلنا مع المستشفى وتأكدنا أنه يتلقى الرعاية الكاملة».