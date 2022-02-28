تراجع اليورو والعملة الروسية تهبط لأدنى مستوى.. كم روبل يشتريه الدولار؟

تراجع «الروبل»، الروسي لأدنى مستوياته أمام الدولار، اليوم الإثنين، بعد إعلان الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا، فضلا عن إعلان بوتين بوضع منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى.

سعر الروبل

وسجلت العملة الروسية 119 روبل للدولار الواحد في التعاملات المبكرة، متجاوزًا أدنى مستوى له، عند 90 روبل لكل دولار.

جاءت التراجعات على الرغم من إعلان البنك المركزي الروسي عن سلسلة من التحوطات يوم أمس الأحد، لدعم الأسواق المحلية، بعد أن شددت الدول الغربية، العقوبات بما في ذلك منع بعض البنوك من نظام المدفوعات الدولي «سويفت»، كما تم فرض إجراءات تقييدية على بنك روسيا لمنعه من استخدام احتياطاته الدولية لتقويض العقوبات.

اليورو الأوربي يتأثر بالأزمة

وانخفض سعر اليورو بنسبة 1.3% إلى 1.112 دولار قبل أن يتعافى قليلاً ليتداول عند 1.1165 دولار، كما انخفض أيضًا بنسبة 0.9% مقابل الين، وانخفض بنسبة 0.7% مقابل الفرنك السويسري.

وكان الدولار هو المستفيد الرئيسي من التوتر حول أوكرانيا، بمؤشر استقر عند 97.244، مرتفعًا جدًا من إغلاق يوم الجمعة عند 96.570.

وتشهد الأسواق حالة من الارتباك تحسبا لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع مارس المقبل، وفقًا لأداة Fedwatch الخاصة بـ CME.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.68% إلى 0.7183 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.72% إلى 0.6686 دولار، وكان الجنيه الإسترليني أضعف قليلاً عند 1.336 دولار.