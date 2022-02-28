%4.83 ارتفاعا في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال 2021

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين الموافق 28 / 2 / 2022 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2021.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 115.37 خلال شهر ديسمبر 2021 (أولـي) مقابل 110.06 خلال شهر نوفمبر 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.83٪.

صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 140.19 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث بلغ 128.67 بارتفاع قدره 8.95٪ وذلك لزياده الطلب علي الأدوية في ظل ازمه كورونا.

صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 121.84 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث بلغ 113.86 بارتفاع قدره 7.01٪ وذلك لزياده الطلب في ظل ازمه كورونا.

صناعـة المشروباتالأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 224.69 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث بلغ 232.43 بنسبة انخفاض قدرها 3.33% وذلك وفقا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء .

صناعـة معدات النقل الاخري بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 110.77 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث بلغ 263.86 بانخفاض قدره 58.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق .