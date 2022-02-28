الكشف على 1120 شخصا في قافلة طبية مجانية بشبين الكوم

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الصحية .

منسقة القوافل الطبية: القافلة شملت كل التخصصات

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي «باطنة، والأطفال، والجراحة، والعظام، والنساء والتوليد، والجلدية، والرمد، والأسنان»، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1120 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 119 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ17 حالة.

حملات تثقيفية وتوعوية خلال القافلة

وأضافت أنه تم عمل الأشعة اللازمة لـ21 مواطنا، وتحويل 42 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

من جانبه، قدم الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.