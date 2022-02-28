المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة لحماية مدخرات المواطنين في البنوك

قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 % من 9.5%، اليوم الإثنين في تحرك طارئ، وأبلغت السلطات الروسية، الشركات التي تركز على التصدير أن تكون مستعدة لبيع العملات الأجنبية مع هبوط الروبل إلى مستويات منخفضة قياسية.

ووصل الروبل إلى مستوى منخفض بلغ 120 للدولار الواحد على منصة تداول العملات الإلكترونية EBS بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع منظومة الردع النووية في حالة تأهب قصوى، بينما فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا.

رفع معدلات الفائدة على الودائع

وقال البنك المركزي الروسي، إن القرار يستهدف التضخم عند 4% وسيبذل كل ما هو ضروري لضمان الاستقرار المالي، لافتا إلى إن زيادة الفائدة سترفع معدلات الفائدة على الودائع إلى المستويات اللازمة للتعويض عن مخاطر الاستهلاك والتضخم المتزايدة، وأن القرار ضروري لدعم الاستقرار المالي والسعر وحماية مدخرات المواطنين من الاستهلاك.

يأتي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من 17% في عام 2014 عندما ضمة روسيا شبه جزيرة القرم، وذلك على خلفية تحرك دول غربية لمنع وصول بعض البنوك الروسية إلى نظام الدفع الدولي سويفت لمعاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا.

أوامر لشركات التصدير الروسية ببيع 80%

وفي محاولة أخرى لدعم الروبل، قال البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا، إنهما سيقرران بشكل مشترك إصدار أوامر لشركات التصدير الروسية ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية في السوق.

وتضاف التحركات الأخيرة إلى مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها منذ يوم الخميس لدعم الأسواق المحلية، حيث تسارع الدولة لإدارة التداعيات الآخذة في الاتساع بسبب العقوبات الغربية.

كما أمرت السلطات الروسية الوسطاء بتعليق البيع على المكشوف في السوق الروسية والتوقف عن تنفيذ أوامر من قبل الكيانات القانونية الأجنبية والأفراد لبيع الأوراق المالية الروسية.