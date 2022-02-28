خبراء: مصر ستحجز موقعها على خريطة الطاقة الأوربية

قال المهندس محمد كمال جبر الخبير الاقتصادي، إنّ فرص مصر قوية جدا لتصدير الغاز والطاقة إلى أوروبا خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنّ مصر تشهد تطوراً كبيراً في النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة وأصبحت مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط.

وأضاف «جبر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر تشهد حاليا تصدير الغاز بالفعل إلى أوروبا ولكن في نطاق معين لوحدات الإسالة بإدكو ودمياط وحتي لا يكون على حساب الاستهلاك المحلي في مصر.

فرص مصر قوية لتصدير الغاز المسال

وتابع، أن فرص مصر قوية خلال المرحلة المقبلة لـ تصدير الغاز المسال بمعني أنه يمكن التعاون مع الدول الكبرى المنتجة للغاز وإعادة تسييله ومن ثم تصديره لأوروبا.

وفي ذات السياق، أكد «إسلام علي»، الخبير الاقتصادي، أن فرص مصر قوية في تصدير الغاز المسال لأوروبا وأيضا تصدير الكهرباء، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصر ستحجز موقعها علي طاوله خريطة الطاقة الأوربية فيما يتعلق بإمداد الطاقة لليونان ومنها لأوروبا.

مصر ضمن البدائل والحلول الأوروبية

وتوقع أن يكون اسم مصر من بين البدائل والحلول الأوربية المناسبة لتنويع بدائل إمدادات الغاز الروسي حال نقصها خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي عالميًا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في توفير ثلث إمدادات الغاز، وقد تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تعطيل هذه الإمدادات، لافتا إلى أن القاهرة لعبت دورا مهما في منتدى غاز شرق المتوسط وبدأت الاستفادة من خطوط أنابيب مزمع تدشينها بين مصر من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى لزيادة الكميات المصدرة إلي أوروبا .

وكانت أوروبا تشهد أزمة في توافر الغاز الطبيعي والطاقة خلال العام الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، ويتزامن ذلك مع تسجيل صادرات الغاز الطبيعي في مصر قفزات خلال فترات من العام الماضي، خاصة مع أن محطتي الإسالة التي تملكهما مصر تعملان بطاقتهما القصوى من أجل تسييل الغاز المعد للتصدير.