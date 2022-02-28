الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة: جو غائم ومائل للحرارة وممطر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، لمدة 48 ساعة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والشرقية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24- 26، في حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، إذ تصل درجات الحرارة 31 درجة مئوية، خلال ساعات النهار.

وأكدت الأرصاد الجوية أن من أهم الظواهر الجوية خلال اليومين المقبلين، وجود أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع وجود أنشطة شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والأماكن الصحراوية.

انخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على محافظات شمال البلاد، وتسجل السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر 17 درجة مئوية، وتسجل القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 31 درجة مئوية، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 مارس.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى17 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.