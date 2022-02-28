حبس ربة منزل لاتهامها بالإتجار في المخدرات ببنها

أمرت الجهات المعنية بالتحقيق في القليوبية بحبس ربة منزل لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة، حيث ضُبطت وبحوزتهما 3 كيلو شادو، وحُرر محضر بالواقعة وطلبت تحريات المباحث.

معلومات سرية تقود للمتهمة

ووردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول بنها، تفيد قيام إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة أول بنها بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذة من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

ضبط المتهمة والمخدرات

وأُخطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 3.5 كيلو جرام لمخدر الشادو، وكمية من المواد المخدرة «بودرة وهيروين وأقراص مُخدرة»، وفرد محلي الصنع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطها، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 30 عاطلا في القليوبية

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية بحبس 30 عاطلا ضُبطوا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطلا قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية «فرد خرطوش»، و1185 جرام من مخدر الحشيش، و285 جرام من مخدر البودر، و675 جرام من مخدر الهيروين، و370 جرام استروكس، و155 جرام من مخدر الشادو، و15 جرام من مخدر الأيس، و5370 من مخدر البانجو، و400 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.