قوات الردع النووية الروسية تبدأ الخدمة القتالية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنَّه أخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنَّ أسلحة الردع النووية الاستراتيجية بدأت الخدمة القتالية، بحسب نبأ عاجل نقله منذ قليل عدد من وسائل الإعلام الروسية.

الكرملين عن تأهب أسلحة الردع النووية: أمر صريح من بوتين

وقال وزير الدفاع الروسي إنَّ «المناوبات في مراكز التحكم لقوات الصواريخ الاستراتيجية أسطولي الشمال والمحيط الهادئ قد بدأت الخدمة القتالية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية».

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين أكّد أنَّ الأمر كان واضحًا وصريحًا من قبل الرئيس الروسي بوتين بشان وضع أسلحة الردع النووية الاستراتيجية في حالة تأهب قتالية خاصة.

مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا

واليوم هو اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي كانت بدأت فجر الخميس الماضي، فيما انطلقت ظهر اليوم مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا المجاورة.