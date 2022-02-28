محمود قاسم: السينما «قوة ناعمة» قادرة على تغيير سلوك الشعب بأكمله

خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن السلبية هي الخصم الحقيقي للمواطن، والكسل عن أداء واجبه وعمله، وليس كما يظهر في بعض الأعمال السينمائية بأن الدولة هي الخصم.

وضرب الرئيس «السيسي» مثالا بفيلم «الإرهاب والكباب» في كلمته:«فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم»، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ووزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

السينما قوة ناعمة قد تغير سلوك شعب كامل

وفي هذا الصدد، قال الناقد محمود قاسم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» حول تأثير فيلم الإرهاب والكباب على المواطنين، إن الأفلام جزء من الثقافة، وهي بالفعل قوة ناعمة قد تغير سلوك شعب كامل، ولكن ذلك لا يحدث بين يوم وليلة بل على المدى الطويل.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك أن الرئيس ذكر الفيلم في معرض حديثه خلال فعالية مهمة للتنمية، رغم أن الفيلم نفسه ظهر في دور العرض السينمائي عام 1992، فهو تأثر به، ولم ينساه رغم مرور 30 عاما على ظهوره، ورغم أنه يشغل أهم منصب في الدولة.

وأكد «قاسم» أن السينما كجزء من الثقافة لها تأثير كبير في تغيير أفكار الناس وسلوكياتهم، فهي تفتح أمامهم أبواب من المعرفة والأفكار الجديدة التي تتراكم بفعل الزمن، حتى تصبح سلوكا واضحا في الواقع، وبل وأحيانا مؤثرا.

وتابع: «فيلم الإرهاب والكباب من أهم 100 فيلم مصري، وهو من تأليف الكاتب وحيد حامد، الذي انشغل بهموم المواطن وقضاياه فسيطرت على معظم أفلامه، ويقدم حكاية مواطن يذهب إلى مجمع التحرير للحصول على موافقة حكومية لنقل طفليه من مدرسة إلى أخرى، فيجد فساد إداري، فيصدمه الواقع فيقرر فى النهاية حمل السلاح».

أفلام ترسم صورة للروتين والفساد الإداري

واعتبر «قاسم» أن السينما والثقافة تتميز بالمرونة، لذا فهي قادرة على أن تجعلنا نرى ما يمكن أن يحدث مستقبلا بشكل غير متوقع، وفيلم «الإرهاب والكباب» هو جزء من سلسلة أفلام الكاتب «وحيد حامد» في التسعينيات مثل «المنسي»، «اللعب مع الكبار» وغيرها وكلها أفلام ترسم صورة للروتين والفساد الإداري التى كانت بالفعل الخصم الحقيقي للمواطن في ذلك الوقت.