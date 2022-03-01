اليوم.. تعديل مواعيد وتركيب هذه القطارات: تعرف على التفاصيل

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات في بعض خطوط السكة الحديد بالوجه البحري، بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك تلبية لرغبة الركاب المسافرين عبر قطارات السكة الحديد.

بالتفاصيل.. القطارات التي سيتم تعديل مواعيدها أو تركيبها

وتوضح «الوطن» تفاصيل القطارات التي سيتم تعديل مواعيدها أو تركيبها بداية من اليوم وفقاً لما أعلنته هيئة السكة الحديد.

القطار 35 أكسربيس القاهرة / طنطا: تعديل تركيب

سيتم تعديل تركيب للقطار رقم 35 أكسبريس القاهرة - طنطا بداية من اليوم، من خلال جدوله الحالي، عن طريق تركيب 10 عربات ذات تهويه ديناميكية مقسمون إلى 9 عربات ركاب وعربة واحدة وقاية.

القطار 603 ركاب بنها / منوف: تعديل مواعيد

سيتم تعديل مواعيد للقطار رقم 603 ركاب بنها - منوف، وسيصبح من المقرر أن يقوم الساعة 04.35، بعد أن كان يقوم في الساعة 04.50، وسوف يصل القطار إلى منوف في الساعة 05.25.

القطار 604 ركاب منوف / بنها: تعديل مواعيد

سيتم تعديل مواعيد للقطار رقم 604 ركاب منوف - بنها، وسيصبح من المقرر أن يقوم الساعة 04.40، بعد أن كان يقوم في الساعة 04.50، وسوف يصل القطار إلى بنها في الساعة 05.30.

القطار 605 ركاب بنها / منوف: تعديل مواعيد

سيتم تعديل مواعيد للقطار رقم 605 ركاب بنها - منوف، وسيصبح من المقرر أن يقوم الساعة 05.40، بعد أن كان يقوم في الساعة 05.55، وسوف يصل القطار إلى منوف في الساعة 06.30.

القطار 606 ركاب منوف / بنها: تعديل مواعيد

- يتم تعديل مواعيد للقطار رقم 606 ركاب منوف - بنها، ومن المقرر أن يقوم القطار في الساعة 05.35، بعد أن كان يقوم في الساعة 05.50، وسوف يصل القطار إلى بنها في الساعة 06.25.