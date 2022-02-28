بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة «تومناية» بطريق «المحمودية - دمنهور»، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم بطريق «دمنهور - المحمودية»

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و3 آخرين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة «تومناية»، بطريق «دمنهور - المحمودية»، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين وفاة بدرية عبد الحميد حسن، 24 سنة، مقيمة في منطقة كوبري عاشور، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي، فيما أصيبت خضرة عبد المنعم الجنايني، 50 سنة، مقيمة في قرية زرقون، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد إسماعيل حشيش، 27 سنة، مقيم في قرية البردعي، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن، وسميحة محمد عبدالخالق، 60 سنة، مقيمة في قرية زرقون، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية والاسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص

وفي وقت سابق، أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.