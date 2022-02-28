3 منشآت صحية تنجح في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، تسجيل 3 منشآت صحية تابعة لها بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك لاجتيازهم جميع معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، إذ يضمن تأهيل المنشأة للتسجيل والاعتماد تقديمها أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنَّ المنشآت الصحية الثلاث التي نجحت في اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل تشمل وحدة طب أسرة الروضة إضافة إلى مركزي طب أسرة المستقبل، والواصفية بمحافظة الإسماعيلية.

السبكي يثمن مجهودات الفريق الطبي في وصول المنشآت الصحية لأعلى مستويات الجودة العالمية

وتابع بيان الهيئة، تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات «الطوارئ، والباطنة، والنساء، والأطفال، والأسنان، ورعاية والحوامل، وطب الأسرة، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، والصيدلية، والمعمل»، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتي تمثل نحو80% من احتياجات الفرد الصحية.

واستكمل بيان الهيئة: «تعمل المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بنظام عمل مميكن يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها»، لافتًا إلى أنَّ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لا يرتكز على الفرد بل تشمل الخدمة التأمينية كافة أفراد الأسرة، إذ تمثل الأسرة نواة المنظومة الجديدة.

8 منشآت طبية بالإسماعيلية تنجح في التسجيل لاستيفاؤها شروط الجودة حتى الآن

ولفت البيان إلى أن عدد المنشآت الصحية التي جرى تسجيلها بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن والتي بلغت 18 منشأة صحية تمّ تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكّدًا أنَّ نجاح التسجيل هى أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، التهنئة والشكر لجميع العاملين بالوحدات والمراكز الصحية سالفة الذكر بمحافظات الإسماعيلية، مثمنًا مجهوداتهم وعطائهم المستمر الذي ساهم فى الوصول إلى التسجيل كأحد شروط الانضمام والتأهيل لتقديم الخدمات الصحية، وهو ما يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأفضل جودة عالمية.

وأكّد أنَّ القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحي الشامل اهتمامًا ودعما كبيرًا، مشيرًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة التي تحقق الرضاء الكامل عنها من جانب المنتفع، مؤكّدًا أنَّ الجودة حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية بجودة عالمية.