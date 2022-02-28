الإعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين في اقتحام «مقهى» بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً لمدير معرض سيارات، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين ٱخرين لاتهامهم بقتل شخص وإصابة 6 ‏آخرين، في اقتحام مقهى بمدينة المنصورة، بسبب الخلاف على قيمة المشروبات، وحمل الأسلحة ‏النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبد الهادي أبو ‏زيد،‎ ‎وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، ‏والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين للجنايات بتهمة القتل العمد

‏وأمرت النيابة العامة بإحالة 4 متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، وهم «سالم سمير محمود محمد سالم»، محبوس، 22 ‏سنة، مدير معرض سيارات، و«أحمد عبده علي محمد خميس»، محبوس، 29 سنة، و«إيهاب م. أإ.»، هارب، و«فرج ف. س.»، هارب، ‏ووجهت إليهم إتهامات بأنهم في يوم 18/10/2019 بدائرة قسم ثاني المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني ‏عليهم «السيد إبراهيم السيد أبو الحسن»، والطفل «علي أيمن محمد عبد الجابر حسن»، و«جعفر محمد ‏المرسي محمد السقا»، و«محمد زكريا محمد علي»، و«محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي»، و«إابراهيم محمد محمد عبد المجيد»، و«هشام علي خضر علي أحمد»، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ‏أذى مادي ومعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم.

وأضافت النيابة، في أمر الإحالة، أنه كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم ‏وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم ‏والمساس بحريتهم الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء، عبارة عن بندقية ‏فرد خرطوش وسكاكين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هجوم المتهمين على المقهى

‏ووقعت بناء علي ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى، تتمثل في أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان، ‏قتلوا المجني عليه «السيد إبراهيم السيد أبو الحسن» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا ‏النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به، وما إن ظفروا به حتى ‏أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه، استقرت بمنطقة الصدر والبطن، حال تواجد باقي المتهمين ‏على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته الموصوفة ‏بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎