السجن 7سنوات لميكانيكي ألقى ابنه من «البلكونة» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لأب متهم بالتعدي على نجله بالضرب وتعريض حياته للخطر، وذلك بعد قيامه بإلقائه من شرفة منزله للمرة الثانية، حيث عاقبته المحكمة في جناية مماثلة بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لارتكابه ذات الفعل مع ابنته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، في القضية رقم 10463 لسنة2021 جنايات م”قصم ميت غمر والمقيدة برقم كلي 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

المتهم يلقي ابنه من البلكونة

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة أحال المتهم «خالد.ر.إ.م.ا»، 28 عامًا، ميكانيكي، ومقيم بندر ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، لأنه في يومي 4، و5 أكتوبر من عام 2021 بدائرة قسم ميت غمر، شرع في قتل نجله المجني عليه «حسين»، الذي لم يتجاوز عمره ثماني عشر سنة، عمدا، بعد أن كال له عدة ضربات بواسطة «حزام»، ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضًا، محدثا إصابتة قاصدًا إزهاق روحة.

المتهم عرّض حياة ابنه للخطر

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا بتعريض حياة الطفل للخطر، وأدلت «نعيمه.ا.ا.ا»، 25 عامًا، بشهادتها أمام النيابة العامة، وأكدت اعتياد زوجها المتهم بتعريض حياة نجليهما الطفلين للخطر، وذلك بالتعدي عليهما بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء البدني الجسيم لهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وإلقائه من شرفة المنزل.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية التي أجراها النقيب أحمد الجميلي، معاون مباحث قسم ميت غمر، بصحة إرتكاب المتهم للواقعة وفق تصوير شهود الإثبات.