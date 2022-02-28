معلومات عن قوات الردع النووية الروسية.. تشمل صواريخ عابرة للقارات

خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، معلنا وضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ووصفوا الأمر وقتها بالخطير، وخاصة وسط تصاعد واحتدام الحرب على الأراضي الأوكرانية.

أبرز المعلومات عن قوات الردع النووية الروسية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قوات الردع النووية:

1) قوات الردع النووية الروسية هي عبارة من مجموعة من الوحدات هدفها الأول ردع أي هجوم على البلاد.

2) تنقسم قوات الردع الروسية إلى قوات هجومية وأخرى دفاعية، وتشكل قوات الردع النووية أساسا للقوات الهجومية.

3) تتضمن قوات الردع النووية الروسية، أنظمة جوية وصاروخية عابرة للقارات، بالإضافة إلى أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى.

4) تتضمن قوات الردع النووية الروسية 3 وسائل تمكنها من الوصول إلى العدو وهي الغواصات النووية التي تحمل الصواريخ الباليستية، والصواريخ البالستية طويلة المدى التي تستطيع حمل رؤوس نووية، وأخيرا الطائرات المجهزة.

القرار يزيد قلق ومخاوف الغرب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج أمس الأحد، في مقطع مصور، موجهاً حديثه إلى قادة الجيش، بسرعة وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب للقتال، وهو الأمر الذي لاقى غضبا وتخوفا وصل إلى وصف الفيديو بـ "المفبرك".

وأمر الرئيس الروسي قادة جيشه بداية من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بسرعة الاستجابة لمطلبه، وهو ما رد عليه وزير الدفاع، قائلا: «مفهوم» بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قراره بوضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب إلى تصريحات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي وصفها بأنها عدائية، إلى جانب العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على روسيا، التي وصفها أيضاً بأنها «غير مشروعة».