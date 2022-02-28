السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بقتل عامل في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بقتل عامل عمدا بمنطقة المرج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 20894 لسنة 2017 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4766 لسنة 2017 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين «أميرة. م. 27 عامًا، ربة منزل»، و«إبراهيم. ي. 40 عامًا، صاحب ورشة»، «أحمد. م. 27 عامًا، سائق»، «محمد. ج. 31 عامًا، فرد أمن بشركة غاز القاهرة»، لأنهم في يوم 8 أغسطس 2017، بدائرة قسم شرطة المرج، قتلوا عمدًا المجني عليه «أشرف. ا» مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وما ظفروا به حتى عاجلته الأولى والثاني بعدة ضربات بأسلحتهم البيضاء قاصدين من ذلك قتله حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته.

وحاز المتهمون وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «آلة حادة، لوح زجاج» بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

زوجة المجني عليه

وشهدت زوجة المجني عليه، بأنها حال تواجدها رفقة زوجها المجني عليه بمحل الواقعة، قامت المتهمة الأولى والثاني بالاعتداء عليه بالضرب؛ باستخدام سلاح أبيض وبالأيدي فأحدثا إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

تحريات المباحث

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، صحة ما شهدت به سالفته، وأوضحت قيام المتهمة الأولى والثاني بالاعتداء على المجني عليه ضربًا باستخدام سلاحين بيض قاصدين قتله، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، فأحدثا الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.