المشدد 10 سنوات لتاجر سرق شقة وأشعل النار لإخفاء جريمته بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لتاجر بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، وذلك بعد اتهامه بإشعال النيران في منزل صاحب معرض سيارات، لقيام الأول بسرقة مبلغ مالي من مسكن المجني عليه، ومحاولته إخفاء معالم جريمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادي، في القضية رقم 13299 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 3720 لسنة2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم «محمد أ. د.»، 42 سنة، تاجر ومقيم قسم ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، لأنه بتاريخ 15/10/2021 بدائرة قسم ميت غمر، أضرم النار عمداً في مكان مسكون داخل المُدن، عبارة عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه «صابر عطية محمد عطية»، بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وامتدت إلى محتوياتها، محدثاً بها التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية.

المتهم سرق مبلغ مالي من الشقة

كما وجهت النيابة العامة للمتهم سرقة مبلغ مالي المبين بالتحقيقات، والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً من مسكنه، وسرقة مفتاح الوحدة السكنية محل الواقعة، والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً، لتسهيل ارتكاب الجرائم محل وصف التهم السابقة.

وأكد المجني عليه، في تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي من مسكنه، وأشعل النيران بها، لإخفاء معالم جريمته، وكذلك أكدت التحريات، التي أجراها العقيد حسن علي قاسم، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما أدلى به المجني عليه وشهود الإثبات.

تقرير الأدلة الجنائية يكشف طريقة نشوب الحريق

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه، ذلك بمحتويات منطقة بداية الحريق السهلة الاشتعال، وفي هذه الحالة بدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرةً فور اتصال المصدر الحراري، وذلك عن طريق من يتواجد بمحيط منطقة بداية الحريق قبل نشوبه.