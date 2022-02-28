افتتاح معرض المسابقة العالمية للعلوم والهندسة ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه الدكتور عاصم سلامة، لافتتاح المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة (ISEF)، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدينة بني سويف، اليوم الاثنين، بحضور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد علي فرغلي، عميد كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة، والدكتور علي قرني سليم، عميد كلية علوم الأرض، والدكتور محمد سيد فايز، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، وماجد أبوسيف، مدير المركز التكنولوجي.

تنفيذ نماذج مشروعات الطلاب على أرض الواقع

تفقد نائب المحافظ، خلال الافتتاح، نماذج المشروعات المشاركة في المعرض، المقدمة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، واستمع إلى شرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

المعرض يضم 137 مشروعاً ابتكارياً

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، محمد عبد التواب، أن المعرض يضم 137 مشروعاً ابتكارياً في مجال البحث العلمي، تم تصعيدها في المعرض التمهيدي، الذي تم عقده خلال الفترة الماضية، من خلال لجنة تحكيم مكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مع توجيه العلوم، وتم تصفيتها إلى 67 مشروعاً على مستوى إدارات التعليم، لافتاً إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لزيارة معامل كليات الهندسة والعلوم والحاسبات، لمتابعة مشروعاتهم، بالتنسيق مع إدارات الكليات.

اختيار 15 مشروعاً لتمثيل بني سويف في المعرض القومي

وأوضح ماجد أبوسيف، مدير المركز التكنولوجي، أنه جرى اليوم تحكيم المعرض النهائي، الذي سبقه تنظيم العديد من المعارض التمهيدية بالإدارات التعليمية المختلفة ومدرسة العلوم للمتفوقين، لاختيار 15 مشروعاً لتمثيل المحافظة في المعرض المقرر إقامته على مستوى الجمهورية، وذلك في مجالات الطاقة الكيميائية والفيزيائية والعلوم الطبية والهندسة البيئية والبرمجة وعلوم البيئة والأرض والطاقة.