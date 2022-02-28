خبير اقتصاد: المواطن المصري لم يتعود على التطور السريع في آخر 40 سنة

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إنّ المواطن المصري لا يشعر بشكل كبير بنتائج الإصلاح الاقتصادي، ما استشعره من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال حضوره فعاليات إطلاق المشروع القومي للتنمية المصرية، موضحًا: «شعرت من كلام الرئيس، أن الدولة تجري بسرعة كبيرة جدا، لكن المواطن سرعته أقل كثيرا».

المشكلات كانت مدفونة بسبب عدم الجرأة في تناولها

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «في آخر 40 سنة، لم نتعود على التطور السريع، ومشكلاتنا الكبرى كانت مدفونة بسبب عدم الجرأة والإرادة السياسية للمحاربة على حلها، ومنذ عام 2013، بدأت الدولة المصرية في مواجهة هذه المشكلات».

الإرادة السياسية لم تكن موجودة من قبل

تابع، أن الإرادة السياسية لم تكن متوفرة قبل ذلك، وكان هناك افتقار إلى السرعة، لكن هذا الأمر تغير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح الزمن أحد أهم عناصر التنمية، مردفًا: «الدولة الزراعية تتسم بالهدوء والرتم غير السريع، لكن العالم في أخر 30 سنة تغير كثيرا وأصبح أسرع».

وأوضح: «مش معنى إننا عندنا رغيف عيش ورايحين وجايين وبنقعد في الكافيهات والشباب بيضحك إن الأمور طيبة، لازم نعرف إن في صراع في العالم، وإن الدول تتصارع وستظل تتصارع وهناك حرب خفية ما بين الدول لتكون أقوى وتستحوذ على الدول الصغيرة، وبالتالي يجب أن نكون أكثر تطورا».