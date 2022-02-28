زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة، وكارت الخدمة المتكاملة، يمنح صاحبه عدد من المميزات، منها الإعفاء الضريبي، تسهيل عملية الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات، وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الدخول على موقع المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

بعد الدخول على موقع الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، سيكون مطلوب من المستخدم، إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على «بحث»، وستظهر بعدها حالة الطلب، إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور كارنيه الخدمات المتكاملة.

وفي حالة الرفض، يمكن للمستعلم تقديم تظلم على النتيجة وإعادة البحث مرة أخرى.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

بحسب البيانات السابقة عن وزارة التضامن الاجتماعي، فأن حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة، يتيح لهم العديد من المميزات، منها الإعفاء من الضرائب، والدمج في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

ومن المميزات التي يحصل عليها حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، هي الجمع بين معاشين، كما أن هؤلاء الأفراد يكون لهم الأولوية في التعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومن أهم مميزات التي تمنحها هذه البطاقة لصاحبها، هي إمكانية الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والحصول على العلاج المناسب.