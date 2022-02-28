«تعليم النواب»: الطالب تعود على قراءة كلمتين يدخل بهما كلية طب دون فهم

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تطوير التعليم قضية أمن قومي حقيقية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك قدرة كبيرة في عرض القضايا المهمة، وانتقادها من أجل الوصول لحل لها، إذ أنه يتميز بالصراحة والجرأة الشديدة.

التعليم قضية كبيرة تُركت لفترة زمنية طويلة

أضاف المندوه، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن التعليم قضية كبيرة، تُركت لفترة زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن البعض يقف ضد تطوير التعليم، لأنه خارج السياق الذي تعود المصريون عليه: «اتعودنا إننا نقرأ كلمتين ونرميهم في الورقة، وندخل بكلية الطب، ويطلع دكتور ومهندس مش كفؤ».

وتابع، أن هناك مقومات كبيرة لمشروع تطوير التعليم المصري، لكن نهايته طيبة جدا، موضحًا: «تأخرنا في البدء بتطوير التعليم، ومن غير المعقول قياس قدرة الطالب بقدرة ولي أمره، والطالب أذكى عنصر في العملية التعليمية، والمعلم يحتاج تدريب».

رغبة كبيرة في أن يكون أبناؤنا متفوقين

أوضح المندوه، أننا «نرغب في أن يصبح أبناؤنا متفوقين، لكننا نرفض الآلية، لأنها جديدة نخشى منها، وتجعلنا نصطدم بالإنترنت والأسئلة التي تقيس قدرة الطالب على استخلاص المعلومة، بينما تعود على الحفظ والتلقين».

وأشار، إلى أن هناك مقاومة لكل ما هو جديد، متوقعا أن تكون مقاومة مؤقتة وليست دائمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة عقد حوار مجتمعي حتى نصحح من أنفسنا أولا بأول، كما أن المطورين ليس كلهم مدربين وبالتالي فإنهم في حاجة إلى المزيد من التطوير وستكون نهاية تطوير التعليم جيدة للغاية».