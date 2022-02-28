تقارير روسية: قصف قافلة سيارات إسرائيلية خارجة من كييف

أعلنت وسائل إعلام روسية، في نبأ عاجل، أن طائرات روسية قصفت قافلة سيارات إسرائيلية خارجة من العاصمة كييف وانقطاع الاتصال بهم.

وأضافت وسائل الإعلام، أن هناك حديثا عن قتلى وجرحى.

الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة أوكرانيا عسكريا

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره بمساعدة أوكرانيا عسكريا لأول مرة في تاريخ الاتحاد، قائلا: «نستخدم كل الأدوات المتاحة لوقف الحرب في أوكرانيا».

وتابع الاتحاد الأوروبي، أن القارة الأوروبية تعيش ظروفا غير مسبوقة.