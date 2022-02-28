مقتل إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار بين جنود روس وأوكرانيين

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم عن مقتل مواطن اسرائيلي يدعى رومان بروديتسكي وعمره 41 عامًا قرب كييف بنيران أطلقت على قافلة سيارات كانت في طريقها الى الحدود مع مولدوفا.

وأقر السفير الاسرائيلي لدى كييف مقتل المواطن في تبادل لإطلاق النار بين جنود روس وأوكرانيين.

وأبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية والدي القتيل اللذين يسكنان في اسرائيل وزوجته التي تتواجد حاليا في أوكرانيا بالخبر

سماع دوى انفجارات مساء اليوم فى ضواحى كييف

فيما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بسماع دوي انفجارات قوية مساء اليوم في ضواحي كييف، كما اطلقت صفارات الانذار في انحاء العاصمة الاوكرانية المتواجدة بظلام تام.

وتفيد بعض الانباء عن وسائل اعلام اوكرانية بان الجنود الروس يواصلون التقدم نحو المدينة وسط اطلاق رشقات مدفعية ثقيلة

فيما أفادت وسائل إعلام أن طواقم إعلامية إسرائيلية فرّت صباح اليوم من العاصمة الأوكرانية كييف، بناء على توصية من وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب مخاوف من وقوع هجوم كبير على كييف خلال الساعات المقبلة