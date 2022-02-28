«صلاح» يدعم صحفياً أصيب بالملاريا بعد رحلة لتشجيع المنتخب بالكاميرون

كشفت أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق «ليفربول» الإنجليزي عن أن اللاعب طلب من أفراد أسرته تقديم كل الدعم الممكن لأحد الصحفيين من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد إصابته بمرض «الملاريا»، بعد أيام من رحلته لتشجيع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الماضي حتى 6 فبراير الجاري.

أسرة صلاح تعلن دعمها للصحفي محمد غنيم

وقال الكابتن عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، إن والد اللاعب «الحاج صلاح غالي» أعلن عن استعداد الأسرة الكامل لتقديم الدعم للصحفي محمد غنيم، المتخصص في الشأن الرياضي بمحافظة الغربية، والذي يعمل بإحدى الصحف الخاصة، وذلك بعد إصابته بمرض «الملاريا»، واحتجازه داخل مستشفى الحميات بمدينة المحلة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع اللاعب، الذي أكد كامل دعمه هو وأسرته للصحفي الشاب، وعلق خال اللاعب بقوله إن «الصحفيين إخوتنا».

حالة الصحفي المصاب بالملاريا غير مستقرة

وأكد مصدر طبي في مديرية الصحة بمحافظة الغربية أن الصحفي محمد غنيم، محتجز حالياً داخل مستشفى حميات المحلة، حيث يخضع للعلاج منذ يومين، مشيراً إلى أن حالته الصحية «غير مستقرة»، حيث يعاني من إصابته بمرض «الملاريا».

الصحفي «غنيم» أصيب بالملاريا في الكاميرون

وسافر الصحفي محمد غنيم إلى الكاميرون، مع الجماهير المصرية التي سافرت إلى الدولة الأفريقية من أجل دعم المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس أفريقيا، التي أقيمت في دولة الكاميرون، وذلك في المباريات الإقصائية، ومنذ يومين أصيب بغيبوبة وفقد الوعي بشكل مفاجئ، نقل على إثرها إلى مستشفى حميات المحلة، وتبين إصابته بمرض «الملاريا»، وهو مرض منتشر في دول جنوب القارة الأفريقية.