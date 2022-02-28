عاجل.. إصابة 4 مواطنين في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

شهد مركز الشهداء في محافظة المنوفية، قبل قليل، انفجار أسطوانة غاز في قرية زاوية الناعورة، ما أدى إلي إصابة 4 أشخاص بحروق.

ودفع مرفق الإسعاف بالمحافظة بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصدر طبي: الإصابات حروف من الدرجة الأولى وتلقى الرعاية الطبية

وأكد مصدر طبي في المنوفية، أن الحالات المصابة تلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن الإصابات حروق من الدرجة الأولي، مشددا علي أن الإصابات تلقي الرعاية الطبية اللازمة .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بإصابة 4 أشخاص إثر إنفجار اسطوانه غاز صغيره، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها .