المصرية للاتصالات تقاضي «أورانج» لاسترداد مديونية قدرها 138مليون جنيه

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة المصرية للاتصالات، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة أورانج، لتحصيل المبالغ المستحقة عليها كإيرادات خدمات مرور المكالمات الدولية عبر البوابة الدولية العامة بالشركة المصرية للاتصالات عن السنوات من عام 2011 حتى 2015.

138.5 مليون جنيه مديونية أورانج واتصالات

تقرير الجهاز الرقابي، المُرسل إلى البورصة المصرية، كشف أن المستحقات تبلغ 138.5مليون جنيه، سددتها «المصرية للاتصالات»، نيابة عن شركات المحمول «اورانج- اتصالات مصر»، لمصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة القيمة المضافة فيما بعد) خلال الفترة المذكورة، ولفت إلى أن عدم إثبات المديونية البالغة نحو 138.5 مليون جنيه على كلا من شركة (أورانج بنحو 138.32، مليون جنيه - اتصالات مصر بنحو 173 مليون جنيه) والخاصة بقيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الإيراد المحقق للشركة المصرية للاتصالات نظير تقديمها للخدمات الخاصة بالمكالمات الدولية.

المصرية للاتصالات رفعت دعوى تحكيمية ضد شركة أورانج (رقم 1486 لسنة 2021

وأشار تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصر فى 30/9/2021، أن «المصرية للاتصالات» رفعت دعوى تحكيمية ضد شركة أورانج (رقم 1486 لسنة 2021 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) ولازالت متداولة بالتحكيم المذكور، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإثبات تلك المديونية مع موافاته بالموقف النهائي للدعوى المرفوعة ضد شركة أورانج.

وبحسب التقرير فإن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2258 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 300 لسنة 2019 لدراسة تسوية واسترداد المبالغ المستحقة على شركات المحمول لصالح الشركة المصرية للاتصالات في 6-2019 أوصت بضرورة قيام الشركة المصرية للاتصالات اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على العقود الجارية المبرمة مع شركات المحمول لتحصيل المبالغ المستحقة والبالغ قيمتها نحو 320 مليون جنيه.