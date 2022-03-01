«مصطفى» أقدم إسكافي في البحيرة يتحدى إعاقته: «نفسي أعالج عيالي»

منزل متهالك وأحذية بالية، يتوسطها رجل تزين الابتسامة وجهه، متناسياً عناء مرضه، وسط مهنة اتخذها رفيقاً له، هذا هو وصف حال «مصطفى محمود السيد»، أو «عم مصطفى»، المعروف بأنه أقدم «إسكافي» في مدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة.

«عم مصطفى» مصاب بشلل الأطفال منذ ولادته

تحدث «عم مصطفى» لـ«الوطن» قائلاً إنه أصيب بمرض شلل الأطفال منذ ولادته، مما أدى إلى عجز في قدميه، لكنه امتهن تصليح الأحذية منذ عدة سنوات، وتُعد هذه المهنة هي مصدر دخله الوحيد.

وأضاف أقدم إسكافي في البحيرة، بينما تكسو وجهه علامات الرضا، أنه يدبر قوت يومه طبقاً لدخله اليومي من تصليح الأحذية، وتابع قائلاً: «الحمد لله راضي برزقي ومش طالب مساعدة مادية من حد».

ابنا «عم مصطفى» يعانيان إعاقة في الذراعين

«نفسي أعالج ولادي»، بهذه الجملة يكمل «عم مصطفى» حديثه، لتبدأ الدموع تنهمر من عينيه، ألماً على مرض ابنيه «أحمد ومحمود»، فكلاهما يعاني من إعاقة في الذراعين، الأمر الذي يمنعهما من ممارسة حياتهما بشكل طبيعي، مثل أقرانهما من الأطفال.

وأوضح أنه يتجول داخل القرى لممارسة عمله، وتزداد مشقة الحركة عليه، كونه يعتمد على دراجه متهالكة يكسوها الصدأ.

زوجة «عم مصطفى» تستغيث لإنقاذ أبنائها

والتقطت «منصورة»، زوجة «عم مصطفى»، أطراف الحديث بقولها: «نفسي نعيش حياتنا زي الناس، بعاني بقالي 15 سنة، وأطفالي يعانون من تشوهات خلقية باليدين منذ ولادتهما»، مناشدة الجهات المعنية تبني حالة أولادها وعلاجهم، لاسيما أن والدهم مريض ويحتاج إلى الرعاية.

وتابعت الزوجة حديثها عن معاناة أبنائها بقولها: «تعبت من كتر اللف بيهم على المستشفيات، مبقاش معايا فلوس أعالجهم»، وأضافت بينما بدت علامات اليأس تسيطر على وجهها، أنها توقفت عن علاجهما، مؤكدةً أنها لا ترغب في المساعدات المادية، بل تطالب بتوفير دراجة متنقلة لزوجها لمواصلة عمله بالقرى والنجوع المجاورة، كونه رب الأسرة وعائلها الوحيد ومعالجة أطفالها قبل فوات الاوان.