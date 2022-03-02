نشوى جاد تكشف تفاصيل الشكل الجديد لـ«watch it»: محتوى يصل لـ50 ألف ساعة

أكدت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ WATCH IT، «أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة هو أن يجعل المنصة رائدة عالميا تضم أكبر مكتبة للمحتوى العربي في العالم، وذلك خلال تقديم محتوى ترفيهي بتجربة مشاهدة فريدة مناسبة لجميع أفـراد العائلة على الشاشات في جميع أنحاء العالم: مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية».

وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمنصة «watch it»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالأمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك للكشف عن استراتيجية المنصة الجديدة خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك.

نشوى جاد: الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة هو جعل المنصة رائدة عالميا

وكشفت نشوى جاد، أن «الاستراتيجية الجديدة للمنصة تقوم على عدد من العناصر الأساسية وهي: خطة جديدة في عمليات الاستحواذ على المحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي مع التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية، كذلك تطوير جذري في شكل التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله بحيث يجعله أكثر سهولة وسلاسة للمستخدم ويثري تجربة المشاهدة من خلال توظيف عدد كبير من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي».

وقالت «مع بداية تطبيق الخطة الجديدة للتوسع في عمليات الاستحواذ على الأعمال الدرامية والسينمائية سيتمتع مستخدمي منصة WATCH IT، بمحتوى جديد بشكل منتظم، فمكتبة واتش ات مع الخطة الجديدة ستجد قبولا من كافة أنواع المستخدمين باحتيجاتهم المختلفة».

وأضافت «بدأنا منذ نهاية العام الماضي إنتاج عدد من الأعمال الأصلية الخاصة من ضمنها مسلسل تحقيق وريفو وحالياً تعمل على إنتاج أعمال أخرى سيكشف عنها النقاب خلال الفترة المقبلة».

وذكرت جاد أن «الشكل الجديد للمنصة تم بناؤه بعد دراسة متعمقة، حيث قام خبراء متخصصون في صناعـة الـVOD وخبراء في مجال التسويق، بالإضافة للقيام بعدد كبير من استطلاعات للرأي لعدد كبير من المشتركين في المنصة وغير المشتركين، وذلك كي يخرج الشكل الجديد للمنصة يلبي احتياجات جميع المستخدمين باختلاف أعمارهم ورغباتهم، فأصبح التصفح أكثر سهولة سواء مـن خـلال الهواتـف أو شاشات التليفزيون الذكية أو أجهزة الكومبيوتر، كما تم تطوير المشغل الفيديو بحيث يكون أكثر سلاسة وتفاعلية مع المستخدم، بالإضافة لتطوير خاصية الحسابات الشخصية لأكثر مـن مستخدم في الاشتراك الواحد وغيرها من المزايا الجديدة التي تم إضافتها للشكل الجديد للمنصة».

وأكدت جاد أن «الاستراتيجية الجديدة تضمنت احتياجات كل مستخدم مع تسهيل عملية الاشتراك في ثلاث خطوات، بالإضافة إلى أنه أصبح يمكن مشاهدة WATCH IT في أكثر من جهاز في وقت واحد بالإضافة إلى استحداث ملفات خاصة بالاطفال».

وقالت إنّ: «المنصة لديها مميزات تنافسية تجعلها في الصدارة في المنطقة العربية حيث لديها أكبر مكتبة محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد العائلة تصل لـ50 ألـف ساعة، تضمن مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال الأصلية، والتي تعكس دراما المجتمع من خلال تكامل وتعاون مرن مع شركائها في مصر وعدد كبير من الدول، بالإضافة إلى امتلاكها مكتبة ماسبيرو المتميزة، وهذا يتكامل مـع التطوير الجذري في شكل التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله».