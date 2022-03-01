القاهرة: إزالة منطقة «الفحامات» بالمطرية بعد صرف التعويضات للسكان

تشهد أحياء محافظة القاهرة أعمال تطوير في عدد من المناطق، منها استمرار العمل في إخلاء وإزالة منطقة «الفحامات»، في نطاق حي المطرية، بهدف إنشاء طريق جديد يربط المنطقة بالطريق الدائري، ورفع كفاءة المنطقة، بحضور اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، والقيادات الامنية من فرقة شرق القاهرة وقسم المطرية ومباحث قسم المطرية وشرطة مرافق حي المطرية، ومسئولي الإزالات بحي المطرية، لاستكمال اعمال الإزالات للعقارات التي تم صرف التعويضات لها.

تعويضات لأهالي منطقة «الفحامات»

وناشد حى المطرية، فى بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين الذين جاءت أسماؤهم في كشوف التعويضات، التوجه غداً لصرف مستحقاتهم من مكتب بريد «شجرة مريم»، وذلك قبل أعمال الإخلاء التي تتم بشارع «الفحامات»، ضمن خطة تطوير المنطقة، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، وإزالة العشوائيات في نطاق حي المطرية، وتغيير حياة المواطنين للأفضل، في ظل مشروعات التوسعات للطرق، وإزالة المخالفات، وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة، والعمل على جعل المطرية منطقة جذب سياحي.

من ناحية أخرى، خاطب حي المطرية أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء بتوفيق الأوضاع بشأن أملاك الدولة، حيث لن يعتد بطلبات التصالح قبل تقنين الوضع في حالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى المواطنين سرعة تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال الفحص، والبت في ملفات التصالح.

إصلاح كسر وصلة مياه شرب بمدينة نصر

من ناحية أخرى، قام حي شرق مدينة نصر بالاستجابة الفورية لشكاوى عدد من المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم الانتهاء من إصلاح كسر وصلة مياه الشرب الخاصة بالعمارة رقم 14 بلوك 10، مساكن «صقر قريش»، بمعرفه مقاول شركة المياه.

استكمال تجمع الحرفيين بمنشية ناصر

وفي حي منشأة ناصر، يقوم صندوق التنمية الحضارية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والجهات المختصة، باستكمال إقامة تجمع الحرفيين، لاستيعاب أصحاب الورش والأنشطة غير المتوافقة مع أعمال تطوير القاهرة التاريخية، حيث تُعد المنطقة الحرفية إحدى المشروعات المكلف بها صندوق التنمية الحضرية، في إطار المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، لتكون منطقة بديلة للورش والأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية، وتُقام على مساحة 60 فداناً على محور «جيهان السادات»، بهدف إنشاء منطقة حرفية متكاملة.

كما تشهد عدة أحياء أخرى بمحافظة القاهرة حالياً، إطلاق حملة مكبرة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تضم اخصائيي النساء والتوليد، لتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان، في مختلف العيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات المشاركة في الحملة.