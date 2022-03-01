«السياحة» تستضيف مجموعة من المؤثرين اليابانيين للتعرف على مقومات مصر

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من المؤثرين اليابانيين الشباب الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية، على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مصر، والتعرف على الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ المشمسة

وخلال الزيارة قام هؤلاء المؤثرين بزيارة مدينة الغردقة، إذ استمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ المشمسة، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، كما استهدفت هذه الزيارة تعريف الشباب الياباني بمنتج سياحة الغوص، الذي يعد من الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، إلى جانب التعرف على الفنادق والمنتجعات السياحية بها.

كما قاموا بجولة بمعبد دندرة بمحافظة قنا، وزيارة مناطق آثار أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى بالأقصر والإسكندرية.

تسليط الضوء على سياحة الغوص والسفاري

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن أهمية هذه الاستضافة تكمن في إطار اهتمام وحرص الوزارة على جذب السائح الياباني وخاصة الشباب، إذ أشارت الدراسات إلى أن حوالي 3 مليون ياباني من الشباب حاصلون على تراخيص غوص، يسافر منهم حوالي مليون و400 ألف في رحلات للغوص بمناطق عديدة، لذا رأت الوزارة ضرورة تسليط الضوء على الأنماط السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري، وإبراز منتجاته المتميزة، من بينها سياحة الغوص والسفاري.

وفي سياق متصل، استضافت الوزارة عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من دول ألمانيا وأسبانيا والكويت، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين المصريين في زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها.

استضافة المؤثرين والمدونين

وأشارت إيمان عبد الرحمن، مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن استضافة الوزارة لهؤلاء المؤثرين تأتي في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري، والتعريف بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومميزة، وذلك من خلال عدد من الوسائل الترويجية والتي من بينها استضافة المؤثرين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مصر، ونقل تجاربهم خلال الزيارة لمتابعيهم من مختلف دول العالم.

جولة بمحمية رأس محمد

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، أن هؤلاء المؤثرين قاموا خلال زيارتهم لمحافظة جنوب سيناء بجولة بمدن شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب، إذ قاموا خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بزيارة عدد أماكن الجذب السياحي بها، كما زاروا متحف شرم الشيخ، بالإضافة إلى قيامهم برحلة سفاري، وبرحلة بحرية استمتعوا خلالها بمشاهدة وتصوير الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، كما قاموا بجولة بمحمية رأس محمد.

هذا بالإضافة إلى قيامهم بجولة بمدينة سانت كاترين زاروا خلال الدير ومحتوياته الأثرية، بالإضافة إلى زيارة منطقة وادي الراحة وزيارة استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، كما زاوا مدينة دهب.

وأضاف أن هؤلاء المؤثرين حرصوا على توثيق زيارتهم بالتقاط العديد من الصور والفيديوهات التي نقلوا خلالها تجربتهم أثناء الزيارة، والتي وصفوها بالرائعة، كما قاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التوصل الاجتماعي.