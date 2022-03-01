روسيا تحظر تحويل العملات الأجنبية بما يتجاوز 10 آلاف دولار

أصدرت الرئاسة الروسية مرسوما يحظر تحويل العملات الأجنبية من روسيا بمبلغ يتجاوز 10000 دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ووقع بوتين مرسوما بشأن اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤقتة إضافية، لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

فيما بدأت بريطانيا مراجعة عاجلة بشأن واردات شركة النفط والغاز الروسية، وفقا لقناة «العربية».

في السياق، خفض فيسبوك وإنستجرام، ترتيب منشورات الإعلام الحكومي الروسي.