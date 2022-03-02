شروط الالتحاق ببرنامج وزارة الرياضة لتأهيل 1000 شاب للقيادة المجتمعية

وضعت وزارة الشباب والرياضة، معايير وشروطا حاسمة وجادة، لقبول 1000 شاب للالتحاق بالبرنامج الوزارة، لتأهيل 1000 شاب وفتاة ليكونوا قيادات مجتمعية وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وذلك ضمن مكون «تعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية» ببرنامج «دورنا» (Y-LEAD) نحو مساحات أكبر للمواطنة الفعالة.

صبحي: البرنامج يتيح للشباب ذوي الخلفيات المهنية والثقافية فرصة العمل سويا

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن برنامج تأهيل الشباب للقيادة المجتمعية، يعمل على إتاحة الفرصة للشباب ذوي الخلفيات التعليمية والمهنية والثقافية المختلفة للعمل سويًا وتبادل الأفكار البناءة، تزويدهم بأدوات ومهارات التعلم المختلفة التي تمكنهم من إظهار شعور معزز بالقيادة والمشاركة الفعالة والالتزام نحو احتياجات مجتمعهم.

«الوطن» تستعرض أهم الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة، للالتحاق في البرنامج لـ1000 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية لجعلهم مواطنين فاعلين لديهم القدرة على أخذ أدوار قيادية في مجال العمل العام، ويجعل الشباب مشاركين في تطوير مجتمعاتهم، وجاءت كما يلي:

الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الراغبين

1. مصري الجنسية

2. السن بين 21 – 35 سنة

3. يتسم بصفات قيادية ومهارات تواصل ومفاوضة جيدة وذكاء اجتماعي

4. لديه / لديها خطة واضحة عن المنصب (الذي / التي) يريدون الترشح له سواء في المجالس المحلية، مراكز الشباب، النوادي الاجتماعية، الجمعيات الأهلية، وغيرها.

5. عمل أو تطوع في إدارة الحملات الانتخابية

6. عمل على قضايا تخص الشباب

7. مهارات عالية في كتابة الخطب والمقالات

8. ينحاز لشئون وقضايا الشباب في أي مجال سواء في نشاط بالجامعة، أو العمل التطوعي، أو العمل العام

9. متوفر خدمة الإنترنت لديه/ لديها لسهولة التواصل مع أفراد البرنامج

10. العمل / الإقامة في المدينة التي ينوي الترشح وممارسة العمل العام بها.

طريقة الالتحاق بالبرنامج

11.طريقة التقديم: ملء استمارة التقديم على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSekOs6iQJk.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

...12. آخر موعد للتقديم والمقابلات الشخصية الأحد الموافق 20 مارس 2022