غلق وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص في المحلة

أغلقت مديرية الصحة في محافظة الغربية، مركزا طبيا خاصا في مدينة المحلة، وذلك لعمله بدون ترخيص، ووجود ممرضات بدون كارنيهات مزاولة المهنة، وذلك في إطار تشديد الرقابة والمتابعة الصحية والمرور على المستشفيات الخاص من أجل الحفاظ على سلامة المرضى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم مداهمة أحد المراكز الطبية المتخصصة في نطاق مدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية الصحة بالغربية تتضمن وجود أحد المراكز الطبية التي تعمل دون ترخيص، كما أن الممرضات لا يحملن كارنيه مزاولة المهنة، إلى جانب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مداهمة المركز

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه على الفور تم شن حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر في المديرية، وتشيكل لجنة بعضوية الدكتور أحمد كامل الشيخ والدكتور مهاب صلاح والدكتور إبراهيم عامر، وبمداهمة المركز تم ضبط المخالفات بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته، وحُرر محضر إثبات حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حملات مفاجئة

وأوضح «حميدة»، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمرور على المؤسسات والمستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.