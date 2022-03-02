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تدمير «اللواء 95» المحمول جواً للجيش الأوكراني

كتب:

شيماء عادل
01:59 م | الأربعاء 02 مارس 2022
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أفاد قناة «روسيا اليوم»، بأنَّ قوات الجيش الروسي تمكّنت من تدمير مقر «اللواء 95» المحمول جواً التابع للجيش الأوكراني في مدينة زيتومير غرب كييف.

عملية عسكرية وعقوبات

ودخلت العملية العسكرية يومها السابع على التوالي، إذ خرج الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، فجر الخميس الماضي معلناً شن بلاده عملية عكسرية ضد أوكرانيا، وهو الأمر الذي ردّت عليه عدد من الدول الغربية بفرض مجموعة من العقوبات. 

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