بدء وصول الفنانات المشاركات في منتدى المرأة العالمي للفنون بالغردقة

بدأ عدد من الفنانين العالميين في التوافد على مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى المرأة العالمي للفنون، والذي يحمل عنوان «الحب والسلام والتنمية»، وذلك بمشاركة 40 فنانة من 12 دولة أجنبية، وتُختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 8 مارس المقبل.

وصول الفنانات المشاركات في المنتدى

وأكد الفنان محمد حميدة منظم فعاليات المنتدى، في بيان صحفي، وصول الفنانات المشاركات في المنتدى من دول روسيا وأوكرانيا وإيطاليا وصربيا ومقدونيا ومونتينيغرو ولاتيفيا وبيلاروسيا وتركيا ومصر.

وأضاف «حميدة»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن منتدى المرأة العالمي للفنون في دورته الثانية يجمع فنانات تشكيليات من دول العالم المختلفة على أرض مصر، بعد أن كان تواصلهم مقتصرا فقط على وسائل التواصل الاجتماعين ما يسمح بتبادل وجهات النظر والخبرات المختلفة في هذا المجال.

ورش وأمسيات موسيقية ومعرض

وأوضح، أن المنتدى يضم ورشا للفنون التشكيلية، وأمسيات موسيقية، ومعرضا، وتُختتم فعاليات المنتدى يوم 8 مارس لعرض الأعمال الفنية التي أُنجزت في المهرجان.

وأشار «حميدة» إلى أن المنتدى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوى الناعمة لمصر، وهو ما سعت إليه «الداو للتنمية»، و«أوستراكا للفنون»، من خلال استضافة فناني العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها، وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون ورفع اسم مصر وسط المحافل الثقافية العالمية.