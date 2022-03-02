أحمد السعدون يكشف كواليس اختياره بـ«سوشيال»: نجحت في الـ«كاستنج»

تصدر مسلسل «سوشيال»، محركات البحث، مع بداية عرضه منذ أيام، على قناة «الحياة»، بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جورج أشرف، أحمد السعدون، جيهان خليل، وكريم سرور، ومن تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكشف الفنان أحمد السعدون، كواليس دوره في المسلسل، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تحمس للدور عقب عرضه عليه، لأن الفكرة مختلفة وجديدة، وفريق العمل من أفضل نجوم مصر.

وأضاف أنه جرى ترشيحه للدور بعد النجاح في كاستنج المسلسل -اختبار فني لاختيار المشاركين في العمل- ودعمه رؤوف عبدالعزيز مخرج المسلسل، والفنان أحمد زاهر بطل العمل.

وأكد «السعدون»، أن وتيرة المسلسل ستتسارع خلال الحلقات المقبلة، لتشهد المزيد من الأحداث والجرائم التي يكشف عنها شهاب الدريني الصحفي بقسم الحوادث الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، ويكون القاسم المشترك في هذه الجرائم هو «السوشيال ميديا» ومخاطره التي تؤثر على جميع شخصيات المسلسل.

«السعدون»: المسلسل أفادني في حياتي الشخصية

وكشف عن استفادته من المسلسل في حياته الشخصية: «المسلسل علمني عدم الانخراط الزائد في مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة الإدمان، حتى لا يسيطر علينا الواقع الافتراضي، ونصبح مدمني سوشيال».

المشاركة الفنية الثانية لـ أحمد السعدون

ويعد مسلسل «سوشيال» التجربة التمثيلية الثانية لـ أحمد السعدون، بعد مشاركته في مسلسل «الجسر»، بطولة عمرو سعد، ونيللي كريم، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك أيضا في مسلسل «عودة الأب الضال» في دراما رمضان 2022، بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد بيومي، وإيمان السيد.