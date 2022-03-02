محمد محيي يطرح فيديو كليب «مات الكلام» من ألبوم بتاع زمان

‎واصل الفنان محمد محيي، طرح أغاني ألبومه الجديد «بتاع زمان»، وطرح فيديو كليب أغنيته الثامنة «مات الكلام» على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

تفاصيل أغنية محمد محي الجديدة

«مات الكلام» هي أغنية درامية عاطفية، وتدور فكرة «الفيديو كليب» في إطار بسيط عبر فيه محيى عن معنى كلمات الأغنية، التي كتب كلماتها نور الدين حمدي، ولحنها محمود شريف، ووزعها فهد، وهي من إخراج كامبا، ومن إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

أحدث أغاني محمد محيي

يذكر أن محمد محيى كان طرح من قبل سبع أغنيات، من ألبومه «بتاع زمان»، وهي: «سهرانين» من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي و«فوضت أمرى» من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و«قلت أخونه» من كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و«قضية» من كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و«بعدنا» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و«أنت في دمي» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد و«ورقة وقلم» من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف.

وتقول كلمات «مات الكلام»:

مات الكلام خلاص سلام

هوانا ده انتهى

كده اللي فات ما بينا مات

دى كلمة قولتهابلاش عذاب

سيب العتاب ليالينا كلها تعب وخوف

وسيبني أشوف حياتي فـ بعدنا

دي مش حياة دي نار و آه

وتوهنا مننا مشيت معاك وكان هلاك

فـ سيبنا بعضنا كفيانا نبيع وسنين بتضيع مني

وبعيش مجروح وحاجات بتروح مني

كفيانا نبيع و سنين بتضيع مني

وبعيش مجروح وسنين بتروح مني مني.